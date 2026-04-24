Sandra Echeverría es demandada

En febrero, Sandra Echeverría denunció en redes que había sido víctima de un fraude millonario por parte de la empresa Metaxchange.

En consecuencia, el fin de semana pasado, la fundadora y CEO de la empresa, Nazaret Rodríguez, fue detenida y se reveló que la mujer contrademandó a la actriz acusándola de extorsión en contra suya.

En un video publicado en Youtube, Nazaret Rodríguez califica como injusto al proceso legal que se ha llevado en su contra. La CEO también anunció que demandó a Sandra “por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar la situación, cuando no debió de haber sido así”.

En su declaración, Rodríguez defiende que no cometieron ningún delito y acusa a las autoridades de que “están actuando dolosa y ventajosamente”, y se defiende de la demanda en su contra argumentando que su caso no podía ser llevado por la vía penal. La CEO describe como un “grupo de delincuencia organizada” a las personas y autoridades involucradas en su caso. “Todos los que estén vinculados a este grupo de delincuencia organizada asumirán las mismas consecuencias legales, tanto autoridades, abogados contrarios, como más de 58 personas físicas y más de 20 personas morales cuya lista la compartiremos”, dijo.