Santos Bravos debuta en Corea del Sur

La banda latina de HYBE, Santos Bravos, se encuentra en una gira promocional en Corea del Sur, con motivo del lanzamiento de su EP debut Dual, el 13 de marzo, un proyecto que busca posicionarse en el mercado global.

Esta gira cuenta con una agenda de tres semanas que incluye distintas actividades, desde presentaciones en programas de música, recopilación de contenido audiovisual y entrevistas con medios de comunicación locales.

En la pantalla

El grupo se presentó en el programa musical de televisión M Countdown de Mnet, interpretando uno de sus más recientes éxitos: “Velocidade”, una canción en portugués y español llena de ritmo latino y fiesta.

Velocidade es una canción que fusiona sonidos característicos del funk brasileño, con un ritmo pegajoso y enérgico que construye un entorno vibrante y lleno de adrenalina. El tema tiene su propio reto de baile viral en la plataforma de Tiktok, basada en la coreografía original.

Durante su gira en Seúl, la banda se ha reunido con diferentes artistas clave de la industria musical surcoreana para grabar contenido y retos virales, entre ellos el grupo femenino Ilit y los miembros Jungwon y Sunoo de Enhypen, formada por Belift Lab de HYBE.

Asimismo, se han presentado en el programa de radio Idol Radio de Bae Chul-soo’s Music Camp (MBC), interpretando su sencillo FE y un cover de la canción “Everybody” de Backstreet Boys. También estuvieron en Music Bank de KBS, uno de los programas más antiguos del país.

Para aprovechar su estancia en el continente asiático, los integrantes del grupo asistieron al concierto de la banda surcoreana BTS en Goyang, el pasado 9 de abril, el cual forma parte de su gira mundial Arirang.

En la plataforma de Tiktok, la banda compartió un video con sus reacciones al show, en donde se les puede ver bailando y coreando a todo pulmón “Hooligan”, tema musical de BTS lanzado en el álbum Arirang. El grupo también aprovechó la oportunidad de visitar el parque Hakdong situado en Gangnam-gu en Seúl, uno de los lugares donde los miembros de BTS solían descansar, pasear y practicar coreografías en su época de aprendices.

Su presencia en medios de entretenimiento surcoreanos fue comentada por diversos usuarios en redes. Algunas fanáticas destacaron el primer “ending fairy” del grupo, un momento en el que el rostro del artista es enfocado en primer plano al finalizar una presentación musical.

La agrupación compuesta por Kaue Penna, Gabi Bermúdez, Alejandro Aramburu, Drew Venegas y el mexicano Kenneth Villegas, es la nueva banda de HYBE Latin America, la agencia surcoreana detrás del éxito de BTS y Katseye. Los miembros fueron escogidos luego de un programa de entrenamiento.