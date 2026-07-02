Sarah Kinsley en contra de IA

Para Sarah Kinsley el uso de la inteligencia artificial en la música le quita la emoción y la belleza al proceso creativo, sensaciones que pretende alcanzar cada vez que escribe una nueva canción, más allá del resultado final.

La cantautora neoyorquina de 25 años asegura que tanto ella como los círculos artísticos en los que se mueve ven a la IA como una broma, de primera instancia. “Tengo opiniones diferentes, no creo que la inteligencia artificial tenga un gran papel en la música, es una broma para la mayoría de la gente en la música, haces canciones con IA, son un poco divertidas, cuando la mayoría de la gente escucha una se ríen o dicen ‘no quiero escucharla’”, cuenta.

Pero al mismo tiempo Kinsley ya considera los peligros que conlleva el uso y abuso de esta herramienta, sobre todo a nivel creativo, pues considera que quita la esencia humana en una composición. “Es una conversación muy difícil porque representa muchas posibilidades realmente emocionantes y también muchas cosas horribles y perjudiciales en la música, por el hecho de que podamos decirle a una máquina que te dé algo, eso rompe todo el sentido humano”, dice.

La multiinstrumentista estadounidense reflexiona además acerca del tiempo como factor a tomar en cuenta al momento de crear letras y música. “La razón por la que somos tan agradecidos por las cosas es porque hemos tenido que esperar por ellas, porque tomó tiempo, esfuerzo y trabajo, si vivimos en un mundo en el que todo eso se ha erradicado, ¿qué valoramos entonces?”, dijo.

Un momento de inspiración

“La belleza de la música es estar sentada en mi piano durante horas hasta que una línea te llega y es lo que has estado buscando todo el tiempo, es como enamorarte, cuando te encuentras con alguien y sientes que has esperado toda tu vida para conocer a esta persona es asombroso”, reflexiona.

Sarah Kinsley estrenó recién su EP Fleeting, que se suma a sus cinco proyectos de corta duración y a un LP en el aborda temas como el deseo y el romance, que cree, siempre serán motivo de inspiración. La joven se presentará por primera vez en México con un espectáculo propio a realizarse el 20 de agosto en el Foro Indie Rocks!

Sarah Kinsley ya ha estado en nuestro país como parte de la presentación de Keane en el Palacio de los Deportes y del Corona Capital edición 2025.