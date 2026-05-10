Shakira a la cancha, otra vez

Muchos no han superado el Waka Waka, pero Shakira quiere ampliar su participación musical para el futbol con “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026, junto a Burna Boy. De esta forma, Shakira hace historia convirtiéndose en la primera artista en interpretar el himno oficial del Mundial por tercera vez.

La colombiana compartió un adelanto del tema en un video filmado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ciudad en la que recién ofreció un concierto ante más de dos millones de personas.

Referencias

Pero más allá del anuncio, el adelanto que lanzó desde el Estadio Maracaná trae referencias escondidas que casi nadie notó.

El clip, de poco más de un minuto, muestra a la colombiana con uniforme amarillo y azul, acompañada por bailarines y el balón oficial Trionda, mientras interpreta fragmentos del tema que será lanzado el próximo 14 de mayo.

La primera gran pista está en los balones que aparecen en escena. Solo se ven los de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, justo las Copas del Mundo en las que Shakira tuvo presencia musical.

De Rusia 2018 o Qatar 2022 no aparece ni rastro. El mensaje parece claro: su historia con los Mundiales tiene sello propio.

Otro detalle que llamó la atención fue la elección del Maracaná, considerado el templo futbolero más icónico del planeta.

Pero hubo una ausencia que no pasó desapercibida entre fans mexicanos: aunque aparecen playeras de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Japón y España, no hay ninguna de México, uno de los países anfitriones.

También destacó un fragmento de la letra: “Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”. La frase fue leída como una referencia personal al renacer que ha vivido la cantante.

El clip cierra con el mensaje “We Are Ready” y fuegos artificiales sobre el estadio. Con eso, Shakira deja claro que vuelve a ponerse la camiseta mundialista.