Sodi reflexiona sobre la edad

Camila Sodi decidió abrirse y hablar sin tapujos sobre cómo vive su llegada al cuarto piso. A través de un emotivo texto compartido en redes sociales y publicado en Vogue México, la actriz confesó que le espantó llegar a los 40 años y ya siente el peso del tiempo, aunque en una mujer más plena que nunca. Con honestidad, arrancó su reflexión lanzando una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Me estoy haciendo vieja”.

Camila contó que recientemente se sorprendió al mirar sus manos marcadas por venas y arrugas, pero lejos de lamentarse, decidió verlas como huellas de todo lo vivido. “La felicidad y el dolor de 40 años viva se notan en cada parte de mí”, dijo.

Acepta el paso de los años

La sobrina de Thalía reconoció que, como muchas mujeres, ha pensado en recurrir a tratamientos estéticos para luchar contra el paso del tiempo. “Hay veces en que pienso si me quiero operar y levantar la cara que ha ido cediendo a la gravedad. Del cuello no vamos ni a hablar”, soltó con humor.

Sin embargo, aseguró que con los años ha aprendido a reconciliarse con su reflejo y con su historia. “Hoy no me da miedo decir que el cuerpo se marchita. Poco a poco se apaga para dar pie a que se encienda más el espíritu”, expresó.

Camila afirmó que ahora su deseo está enfocado en vivir sin miedo, aceptarse tal cual es y dejar de buscar validación externa. Eso sí, entre tanta reflexión también dejó espacio para la broma y remató: “También antier me inyecté en la cara esperma de salmón, así que no todo está entregado”.