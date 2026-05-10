Spin-off de Vecinos fue todo un éxito

Con las historias de los superhéroes se ha explotado el recurso narrativo de los multiversos, es decir, de ver a uno o varios personajes en distintos escenarios al mismo tiempo. Elías Solorio quiso probar esta fórmula en la serie Riquísimos por cierto.

El año pasado se presentó una historia alterna a la serie Vecinos, en la que se llevó a la familia López Pérez, integrada por Magdalena (Macaria), don Arturo (Moisés Suárez), Alejandra (Danny Perea), Rocko (Markin López), Morris (Said Casab) y el conserje Germán (Lalo España) a convertirse en una de las familias más ricas de Angangueo, con todo lo que esto implica.

“Tenía un poco de temor de que esta serie no fuera aceptada, porque se pretendía seguir con ‘Vecinos’, donde los López Pérez somos pobres, y luego otra historia donde somos ricos; al final así se hizo y la serie fue un éxito”, señaló Moisés Suárez previo al estreno de la segunda temporada que se estrenará el 15 de mayo por ViX.

Producción

En este spin-off de la serie Vecinos, el público no solo acompañó a la familia López Pérez en su nueva vida de millonarios, también conoció a otros personajes que aportan más risas y locura a la trama, como el mayordomo Cástulo, interpretado por Iker Madrid.

“Integrarte a un grupo que ha hecho comedia por tanto tiempo es un desafío, porque la comedia tiene que ver con la química del elenco y ellos tienen alquimia juntos”, dijo Madrid.

Riquísimos por cierto temporada 2, se compone por 15 capítulos en los que se verá a Gabriel Spanic, Faisy, Eugenia Cauduro, Anette Michel, Julia Argüelles, Víctor González como invitados especiales, además de la aparición póstuma de Ricardo de Pascual.