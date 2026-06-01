Subastarán obra de Lucien Freud

Un cuadro de Sue Tilley, que saltó a la fama después de que el artista Lucien Freud la retrató desnuda, se subastará el próximo mes con un precio estimado de hasta 47 millones de dólares. Sleeping by the lion carpet (1995-1996) es el último de los cuatro retratos que el difunto artista británico pintó de Tilley, o “Big Sue”, una supervisora de prestaciones sociales, y está considerado una de sus mejores obras.

El cuadro, que la representa desnuda y durmiendo en un sillón, forma parte de la colección familiar del empresario Joe Lewis desde 1996. Se subastará por primera vez en Sotheby’s con un precio estimado de entre 25 millones y 35 millones de libras (entre 33,56 millones y 46,99 millones de dólares). “Ha hecho que mi vida sea emocionante”, dijo Tilley en Sotheby’s Londres.

“Creo que la gente ?no puede creer que una mujer tan gorda se quitara la ropa y dejara que alguien la pintara... No soy realmente una persona vanidosa... todo el mundo es diferente, con formas y tamaños distintos, así que está bien tener una buena y grande ahí arriba”, añadió.

Piezas importantes

Los cuatro lienzos de Tilley, que Freud ?pintó entre 1993 y 1996, “son ampliamente considerados no solo como la mejor obra del artista, sino también como algunas de las pinturas de la figura humana más importantes, radicales y poderosas de toda la historia del arte”, afirmó Sotheby’s.

De las cuatro, Benefits supervisor sleeping (1995), que muestra a Tilley durmiendo en un sofá, se vendió en subasta por 33.6 millones de dólares en 2008, lo que en aquel momento fue un récord para una obra de un artista vivo.

En 2015, Benefits supervisor resting (1994), que representa a Tilley sentada en la esquina de ?un sofá con la cabeza echada hacia atrás, se vendió por 56.2 millones de dólares. “Es muy raro que en una subasta manejemos, literalmente, una de las mejores obras que el artista haya producido jamás. Así que esta es una oportunidad real para que un gran coleccionista y un coleccionista de obras maestras adquiera algo”, dijo Oliver Barker, presidente de Sotheby’s Europa.