Sydney Sweeney

Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, desde niña ya mostró un notable interés por los deportes, practicando futbol, esquí y beisbol, entre otros. Su pasión por la interpretación comenzó después de participar en una audición para aparecer como extra en una película independiente que se rodaba en su ciudad. Sweeney comenzó a acudir a múltiples audiciones para proyectos publicitarios.

Ella mencionó que durante un solo curso escolar llegó a faltar hasta 117 días en la preparatoria para poder volar y hacer más audiciones. En junio de 2025, en una entrevista para Elle UK promocionando su película Echo Valley ella confirmó que no habla realmente ruso, español, ni francés. En diciembre, una entrevistadora mexicana le pidió decir la icónica frase de Teresa y su pronunciación sonó poco fluida y robotizada, al contrario de sus alegaciones de “hablar español muy bien”, poniendo en duda sus habilidades lingüísticas exageradas como su débil acento en alemán en la película de Edén. No terminó la universidad para priorizar su carrera como actriz sobre lo académico.

Comienzos

Sweeney empezó su carrera como personaje episódico en diversas series de televisión como 90210, Criminal minds, Grey’s anatomy y Pretty little liars. Su primer papel protagónico en una serie vino de la mano de Netflix con 8 Everything sucks!, interpretando a Emaline Addario, en 2018.

Después, participó en la miniserie Sharp objects de HBO, donde interpretó como personaje recurrente a Alice, compañera de habitación del personaje de Amy Adams. Para preparar el papel, la actriz estudió casos de chicas que experimentan autolesiones y enfermedades mentales.

Ese mismo año, Sweeney tuvo un papel en la cinta de culto Under the Silver Lake y se incorporó con un rol secundario en la segunda temporada de la serie The Handmaid’s Tale de Hulu, interpretando a Eden Spencer. También protagonizó la película de terror Along came the devil como la heroína.

Reconocimiento y expansión

En 2019, dio un vuelco en su carrera cuando consiguió un papel protagónico en la serie Euphoria de HBO, como el personaje Cassie Howard, compartiendo pantalla con actrices como Zendaya, Barbie Ferreira y Hunter Schafer.

La serie fue un éxito internacional, lo que puso a Sydney Sweeney, al igual que sus compañeros, en primer plano. En 2022, volvió a interpretar a Cassie en la segunda temporada de la serie, obteniendo una nominación en los Primetime Emmy Awards como mejor actriz de reparto en una serie dramática.

En el cine, durante ese mismo año, participó de la mano de Quentin Tarantino en la película Once upon a time in Hollywood, donde interpretó a Diane “Snake” Lake, un miembro de la Familia Manson. Además, tuvo un rol protagónico en la película Clementine, donde interpretó a Lana, y participó en la película Big time adolescence.

En 2021, protagonizó la primera temporada de la serie antológica The White Lotus de HBO, en el papel de Olivia Mossbacher, que se esperaba para ser una miniserie pero, gracias a su éxito, se convirtió en una serie con tres temporadas. Por su interpretación, obtuvo otra nominación para los Primetime Emmy Awards, esta vez en la categoría de mejor actriz de reparto en una miniserie. Sus logros le valieron un lugar en la lista “Time 100 next” de 2022.

Ese mismo año también protagonizó la película de misterio The voyeurs, interpretando a Pipa, papel que le valió de muchos elogios, además de la película de suspenso original de Netflix Night teeth, en el papel de la vampiresa Eva. También participó en el cortometraje musical Downfalls High.

En 2023, protagonizó la película basada en hechos reales Reality, como la veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Reality Winner, interpretación por la que obtuvo buenas críticas y diversos elogios. También participó en el videoclip de una canción de The Rolling Stones, en el cual se la ve montada en la parte trasera de un convertible rojo por Los Ángeles.

En diciembre del mismo año estelarizó la comedia romántica, Anyone but you junto a Glen Powell, que fue un éxito en taquilla alrededor del mundo y se viralizó gracias a las redes sociales. Fue también productora ejecutiva de la película y obtuvo una nominación en los Premios People’s Choice como mejor actriz cómica de cine. Por todos estos trabajos fue reconocida dentro de la lista “Forbes 30 under 30” de la revista Forbes.

Para el 2024, tuvo un papel destacado en la película Madame Web del Universo Spider-Man de Sony como el personaje Julia Carpenter, que se estrenó en cines en febrero. Además, protagonizó la cinta de terror Immaculate como Cecilia Jones, papel que le llegó por primera vez en 2014, pero que fue postergado, ejerciendo Sweeney las labores de producción. En septiembre interpretó a la colona Margret Wittmer en la cinta de supervivencia dirigida por Ron Howard Edén, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que protagoniza junto a Ana de Armas, Jude Law y Vanessa Kirby.

En 2025, protagonizó el thriller Echo Valley, junto a Julianne Moore. En noviembre del mismo año, estrenó la película biográfica Christy, basada en la historia real de la boxeadora Christy Martin, la cual protagoniza y produce. Un mes después, protagonizó la adaptación al cine de la novela homónima The housemaid, junto a Amanda Seyfried. Además, tiene pendiente el estreno del debut como director de Colman Domingo, titulado Scandalous!, el cual produce y protagoniza, encarnando a la actriz Kim Novak. Y claro, la temporada final de Euphoria, que se estrenará este año.