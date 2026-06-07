Temas de Vargas Llosa en Cuarto Poder

Política

El domingo 31 de enero de 2010, en las páginas de este diario, el Nobel peruano publicó "El triunfo de Piñera", una entrega en la que hablaba sobre la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile.

En las primeras líneas, puntualiza: "Con Sebastián Piñera en la Presidencia, el desarrollo económico y la democratización de Chile recibirán un fuerte impulso y consolidarán el progreso integral de la sociedad chilena que, desde la caída de la dictadura de Pinochet hace 20 años, es el más profundo que ha conocido América Latina".

Asimismo, resaltaba la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet quien dejaba el cargo con un 81 % de aprobación. " Interesante sutileza la del electorado de Chile: premia con su afecto a la primera mujer que llegó a La Moneda y reconoce su honestidad, su empeño en las tareas de gobierno, sus esfuerzos sobre todo para promover a la mujer y superar los prejuicios que frenaban su participación en la vida económica y política".

De igual forma, refiere que "Chile ha desmontado los aparatos represivos y las leyes de excepción de la dictadura, iniciado un proceso de reparación y desagravio de las víctimas, y, a la vez, preservado los grandes lineamientos de una política económica que ha dado a Chile un despegue económico notable, que ha reducido la pobreza de un 42 % a un 13 %", sostenía.

También afirmaba que la victoria de Sebastián Piñera era un serio revés para Hugo Chávez "y el grupete de países que, bajo su liderazgo —Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador—, pretenden imponer en América Latina el modelo autoritario y populista —´El socialismo del siglo XXI´— que, en estos días de colapso del agua, la energía y los alimentos en las tierras venezolanas, muestra ya sus frutos. El Gobierno de Piñera —lo ha dicho él con claridad en su primera conferencia de prensa luego de la elección— va a reforzar y dar un nuevo aliento a los países que, como México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil, defienden la cultura democrática y resisten la ofensiva autoritaria que, desde Caracas, se propone retroceder al continente al colectivismo, el estatismo y la demagogia populista".





Crítica

En otro de los textos del autor peruano, que los lectores de Cuarto Poder encontraron en la edición del 7 de marzo del 2010, el Nobel manifestaba su indignación hacia algunos casos de la política en latinoamericana, señalando especialmente al presidente brasileño Lula da Silva por su trato con regímenes autoritarios como el de Cuba, mientras que en sus países promueven la democracia.

Lula fue criticado por el escritor por reunirse con Fidel y Raúl Castro en Cuba, negándose a interceder por presos políticos como Orlando Zapata Tamayo, quien murió luego de una huelga de hambre. Vargas Llosa señala una coherencia entre la dictadura cubana y la persecución de disidentes, contrastándola con la actitud de Lula, quien en política exterior se acercaba a líderes como Chávez y Evo Morales, y abría sus puertas a Irán.

El autor concluye que esta duplicidad es típica de mandatarios latinoamericanos que buscan una imagen "progresista" sin importar las violaciones a los derechos humanos en el exterior.



