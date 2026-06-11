Tendrá su propio reality show

El actor Alfredo Adame está listo para regresar a los reflectores con un proyecto que promete caos, bromas, celebridades y muchas horas de convivencia. El galán anunció el lanzamiento de Ruco y cursi: la mansión de Adame, un reality show que tendrá como escenario principal su residencia y que compartirá con Jorge “El Burro” Van Rankin.

La idea surgió mientras ambos organizaban sus festejos de cumpleaños y terminó convirtiéndose en una producción que buscará mostrar momentos espontáneos, desafíos y reuniones con invitados especiales. “Se me ocurrió hacer un ‘reality’ en mi casa”, explicó Adame.

El concepto gira alrededor de una celebración que se extenderá durante tres días, con transmisión continua y la participación de diversas personalidades del espectáculo, el deporte y las redes sociales.

Invitados

Entre los nombres que el conductor ya puso sobre la mesa aparecen Roberto Palazuelos, Cuauhtémoc Blanco, Poncho de Nigris, la llamada Señora Católica e incluso Eduin Caz, quien podría sumarse como invitado especial.

Según Adame, el formato contará con un grupo base de participantes, mientras que otros famosos llegarán para convivir, participar en dinámicas, compartir anécdotas y sumarse a la llamada “megaparty”. El propio Adame fungirá como DJ.

Aunque aún no se ha confirmado la plataforma donde será transmitido ni la fecha de estreno, el proyecto ya comenzó a despertar expectativa por la combinación de personajes que estarán en el show.