Teotihuacán estrena museo y arreglos

Con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, se invirtieron 37 millones de pesos a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, para modernizar el Museo de Sitio y el de los Murales Teotihuacanos, así como la puesta en marcha del nuevo Museo de la Grandeza Teotihuacana (abierto en un recinto que antes era museo y estuvo 20 años cerrado). Locatarios y guías de museos esperan que dicho espacio, que se encuentra en una de las áreas menos transitadas de Teotihuacán, ayude a que los turistas tengan mayor interés por recorrer esa parte de la zona arqueológica.

Parte de los 37 millones de pesos, explicaron autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fueron usados para modernizar las taquillas, instalar arcos y detectores de metal en las entradas y para colocar nuevas señaléticas personalizadas para los visitantes. También en modernizar las luminarias, reparar pisos y otros trabajos menores, afirmó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal.

El Museo de la Grandeza Teotihuacana muestra 170 piezas, las cuales pretender dar una introducción de dicha cultura a los visitantes; del total de sus piezas, 150 se muestran por primera vez al público.

Acervo

Una de las piezas destacadas es una pelota de origen olmeca de más de 3 mil 600 años encontrada en El Manatí, Veracruz, así como otros vestigios hallados en las exploraciones en Teotihuacán.

Por otro lado, en el Museo de los Murales Teotihuacanos se trabajó en una renovación de la curaduría y de los espacios, con el objetivo de que los visitantes conozcan la importancia del arte mural en la sociedad teotihuacana, y cierra con una sala dedicada a Beatriz de la Fuente que reflexiona sobre su papel en el estudio de la historia del arte mesoamericana.

Locatarios revelan que las ventas en la entrada 1 de la zona arqueológica se mantienen bajas gran parte del año, por lo que esperan que con la apertura del Museo de la Grandeza se incremente el número de turistas. A su vez, la nueva señalética les permitirá a los usuarios tener recorridos personalizados, dependiendo del tiempo e intereses de cada visitante.

Niegan daño en templo de Quetzalcóatl

Cuestionada por el tema de la Pirámide de la Serpiente Emplumada y los daños por la humedad y el peligro de desintegración por no colocar una techumbre que proteja al vestigio, Curiel de Icaza señaló que nunca se recibió la donación de 50 millones de pesos, y que el proyecto presentado en 2022 por el exdirector del INAH, Diego Prieto, está en revisión y actualización.

“Si cuesta 50, o si cuesta 70 millones, vamos a contar con la inversión necesaria como parte de la conservación, en un proyecto integral que comienza el año siguiente, la conservación del patrimonio no se termina”, dijo Curiel.

Por su parte el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, señaló que el estado de la conservación de la Pirámide de la Serpiente Emplumada se encuentra estable. “Hemos tenido equipos de restauradoras que le dieron el mantenimiento necesario, aunque desde luego que es muy importante la inversión que se comenta, eso ya se tiene previsto”, indicó.

Negó que el Templo de Quetzalcóatl esté en riesgo de desaparecer. “No, no desaparece, desde 1940 ha habido etapas de intervención por parte del INAH, pero en los últimos 7 años que hemos estado muy preocupados, y por ellos hay un proyecto de conservación”, aseveró.

Acerca de la seguridad de la zona arqueológica, luego del atentado que dejó una víctima mortal y varios heridos, Vázquez Herrera especificó que ahora se cuentan con 70 elementos de la Guardia Nacional que hacen rondines, así como la presencia de 69 custodios especializados del INAH que se encargan de la seguridad del patrimonio. Se cuenta también con la presencia de 20 elementos de la Policía Auxiliar.

El funcionario detalló que, diariamente, Teotihuacán recibe entre 7 mil y 8 mil visitantes diarios, y el porcentaje de visitantes extranjeros asciende al 40 %. Por su parte, Curiel de Icaza expresó que, luego del atentado, las visitas a Teotihuacán no han disminuido, sino que los números registrados son los habituales por la temporada del año.