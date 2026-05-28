The It’s Ok presenta su álbum Daimon

Desde el 2024, el grupo The It’s Ok, que fusiona sonidos de emo punk, nu-metal con rock alternativo, vive un resurgimiento, una nueva etapa que coronan con su nuevo disco de larga duración llamado Daimon, que viene acompañado del focus track “Tsunami”.

La banda, originaria de Mexicali, Baja California, tiene un camino de más de 20 años, por lo que en su nuevo trabajo discográfico muestra su experiencia y los sonidos del pasado, con un nuevo filo más moderno. “El disco (de 12 ‘tracks’) tiene tantos estilos entre canción y canción, que nos han dicho que parecen temas de diferentes bandas. Pero es que nos gusta jugar con las diferentes intenciones”, comentó Román Abarca (voz y guitarra).

The It’s Ok se asume como fiel seguidora de grupos como Muse, Deftones, Metallica, Rammstein, que influyen en sus canciones. “Tenemos como base ‘riffs’ viejos, pero ahora hay bastante tecnología para llevarlos a otro nivel”, comentó el cantante. “Esperamos que la gente tenga la oportunidad de aventarse todo el disco, es todo un viajecito que te puede ir sorprendiendo porque no nos casamos con un solo género”, comentó.