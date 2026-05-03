Tiempo de Tucanes en Tuxtla

La agrupación liderada por Mario Quintero Lara llegó a Tuxtla Gutiérrez para presentar un exitoso concierto que duró más cuatro horas.

En este recorrido musical la banda interpretó sus más grandes éxitos, como “La Chona”, “Me gusta vivir de noche” y “El amor soñado”. Cerca de las once de la noche, las luces del Foro Chiapas se apagaron para dar inicio a esta presentación que formó parte del Tucanes Time Tour.

Internacionales

Con “La Chona” como estandarte y listos para hacer bailar al público europeo, Los Tucanes de Tijuana anunciaron su primera gira por Europa, para el mes de julio, un paso histórico que llevará uno de sus mayores éxitos, y al regional mexicano, a nuevos escenarios internacionales.

Los destinos que se incluyen en este tour son Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido e Irlanda. Esta gira por Europa no solo representa un logro más en su carrera, sino un momento clave para la música regional mexicana en el escenario global.