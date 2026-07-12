Tino hace rimas de los kaomojis

El “rey del distro”, Tino El Pingüino, regresa con Kaomojis, su más reciente disco, con el que busca seguir conectando con las personas que escuchan sus rimas.

Este álbum cuenta con menciones a personajes históricos como Gabriela Mistral, retoma canciones icónicas de habla hispana como “Te quiero” de Hombres G, y mezcla sonidos de videojuegos como Crash Bandicoot. “Al final estar haciendo algo que está teniendo un impacto positivo en la gente justifica todo lo que yo hago”, dice el rapero, cuyo nombre real es Franco Genel.

Tras 21 años de carrera, Tino ha dejado de pensar en cual de sus temas es mejor o peor, pues considera que mientras logre dejar algo en sus escuchas es suficiente para él, viendo la competencia cualitativa como una pérdida de tiempo, que prefiere utilizar en crear música. “Objetivamente he logrado que haya una mejora en todos los frentes de cada proceso; eso es algo que tienes que procurar. (El álbum) Tiene que sonar más cabrón que el pasado. Decir que es mejor o peor es una cosa tan subjetiva porque cada quien escucha un disco en un momento en el que tiene afinidad o no. Hablar de mejor o peor es una conversación perdida, sigo buscando algo en la música que me ha orillado a seguir haciendo canciones diferentes”, explica.

Un sendero sinuoso

Tino reconoce que tener una carrera en el hip-hop fue un camino complicado; recuerda cómo incluso su círculo cercano estaba preocupado de que un joven de 17 años quisiera dejar todo por algo que ni siquiera tenía venta de exposición. “La gente que no me juzgaba, sino mi gente cercana, mi carnal, mis familiares, mis amigos, no entendían qué estaba haciendo porque era algo tan fuera del molde y tan fuera del guion que para todos era una aberración”, afirma.

Conecta con humor

Con una trayectoria de 21 años, en los que ha lanzado siete discos y ha participado en el soundtrack de películas como Muñeca (2008) y el reconocimiento de ser el primer rapero de la Ciudad de México, Tino buscó un concepto divertido para su nuevo material, el cual lo encontró en los kaomojis (emoticones japoneses).

El uso de estos surgió luego de que una expareja que lo introdujera a estos. “Puedes estar sintiendo cosas que quizá te cueste trasladar a un concepto. En este caso, siempre creí que (los ‘kaomojis’) eran uno que iba a estar divertido, me pareció que era como pasar a un concepto disco”, señala.