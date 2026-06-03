Tito Doble P llega al Flow Fest

Los cantantes Anuel AA y Tito Double P, dos de los nombres más populares del panorama urbano actual, encabezarán el cartel del Coca Cola Flow Fest 2026.

El primer día también contará con las presentaciones de Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion y El Bogueto, además de otros exponentes como Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y y Uzielito Mix.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presencia de Grupo Frontera como invitado especial en la primera noche.

El festival, a efectuarse los días 28 y 29 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, reunirá a algunas de las figuras más importantes del reguetón, el trap latino y los sonidos urbanos.

Ozuna y Kali Uchis liderarán la segunda jornada y junto ellos actuarán ese día Trueno, Tito El Bambino, J Alvarez, Farruko, Dei V y Floyymenor, en una programación que busca representar distintas generaciones y estilos dentro de la música urbana.

Destaca Yandel Sinfónico, un espectáculo que llevará algunos de los temas más reconocidos del cantante puertorriqueño con el dúo Wisin & Yandel a un formato acompañado por arreglos orquestales.