Todos lucran con la imagen de Paco

El estreno del nuevo documental sobre el asesinato de Paco Stanley, Testigos. La verdad tiene voz: caso Paco Stanley ha vuelto colocar uno de los casos más mediáticos de la televisión mexicana en el centro de la conversación en redes sociales.

Paul Stanley, fue abordado por los medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre su opinión respecto al nuevo documental que aborda el asesinato de su padre. “No tengo idea. Pues mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo. Nadie ni nada, ni verdades de mucha gente lo va a revivir, nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”, dijo.

Pese a que en repetidas ocasiones Stanley aseguró que no sabía de la existencia del documental, los medios de comunicación no dudaron en cuestionarlo sobre si demandara a la producción, por lo que el actor aseguró que en un futuro puede que sí proceda; sin embargo, primero quiere ver el filme para poder opinar bien de todo. “Pue sí... No sé de qué me están hablando, me acaban de sorprender... Pues bueno quien tenga que pagar, pagará cuentas... Ya que lo vea opinamos todos”, declaró el conductor, quien además afirmó que solo se lucra con el crimen de su padre.