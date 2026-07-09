La historia se activa a través del recuerdo. Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, aterriza en el aeropuerto de Hamburgo y escucha una versión instrumental de “Norwegian wood”, la famosa canción de los Beatles. La melodía lo transporta de inmediato a su época universitaria en el turbulento Tokio de finales de los años sesenta

¿De qué trata?

La trama se desarrolla a partir del suicidio de Kizuki, el mejor amigo de Toru, un acontecimiento que afecta profundamente tanto al protagonista como a Naoko, quien era la pareja de Kizuki.

A medida que avanza la novela, Toru intenta mantener una relación con Naoko, mientras ella enfrenta un deterioro de su salud mental y decide ingresar a un centro de rehabilitación. Paralelamente, Toru conoce a Midori, una joven cuya personalidad abierta y optimista contrasta con la fragilidad emocional de Naoko.

La relación con ambas mujeres refleja el conflicto interno del protagonista entre permanecer ligado al pasado o aceptar la posibilidad de construir un futuro diferente. A lo largo de la obra, Murakami explora temas como el duelo, la soledad, la identidad, el amor, la sexualidad y la transición hacia la adultez.

Estos temas se desarrollan mediante una narración en primera persona que combina la introspección psicológica con un estilo sobrio y melancólico. Asimismo, el autor utiliza símbolos, referencias musicales y espacios significativos para representar los estados emocionales de los personajes y la influencia de la memoria en la construcción de la identidad.

En conjunto, Tokio Blues presenta una reflexión sobre la manera en que las personas enfrentan la pérdida y buscan dar sentido a sus experiencias. La novela muestra que el crecimiento personal no implica olvidar el pasado, sino aprender a convivir con él mientras se avanza hacia nuevas etapas de la vida.

Adaptación cinematográfica

Fue adaptada al cine con el título internacional Norwegian wood. La película sigue la misma historia central de la novela: Toru Watanabe recuerda su juventud después de la muerte de su mejor amigo, Kizuki. Mientras intenta apoyar a Naoko, quien enfrenta profundas dificultades emocionales, desarrolla una relación con Midori, cuya personalidad representa una alternativa a la tristeza que domina gran parte de su vida. La trama explora el duelo, el amor, la soledad y la transición hacia la adultez.

Diferencias con la novela

Aunque la adaptación respeta la historia principal, presenta algunos cambios, los mas notorios serian que reduce o elimina personajes y subtramas para condensar la historia, da mayor importancia a la atmósfera visual y al silencio que a los diálogos internos de Toru, simplifica el desarrollo psicológico de los personajes, ya que la novela dedica mucho espacio a sus pensamientos y reflexiones y mantiene el tono melancólico, pero ofrece una experiencia más contemplativa que narrativa.