Torneo del 50o aniversario

Como parte de la celebración de sus 50 años de historia, Cuarto Poder continúa impulsando actividades que fortalecen el tejido social y promueven la sana convivencia entre las familias chiapanecas. A lo largo de cinco décadas, el diario ha mantenido su compromiso de generar espacios que trascienden la información y contribuyen al desarrollo de la comunidad.

Este torneo es una muestra de ello, al reunir a participantes de diferentes edades que encontraron en el deporte una oportunidad para compartir experiencias y crear nuevos vínculos. Niños, jóvenes y adultos formaron parte de un evento que se vivió con entusiasmo.

Más que una competencia, este encuentro representó la unión de personas con un mismo objetivo: disfrutar, convivir y celebrar juntos. Así, Cuarto Poder reafirma que, después de 50 años, sigue siendo un medio cercano a la gente, comprometido con impulsar iniciativas que dejan huella en la sociedad chiapaneca.