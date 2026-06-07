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Torneo del 50o aniversario

Junio 07 del 2026
Torneo del 50o aniversarioCuarto Poder continúa impulsando actividades
Torneo del 50o aniversarioCuarto Poder continúa impulsando actividades
Torneo del 50o aniversarioCuarto Poder continúa impulsando actividades

Como parte de la celebración de sus 50 años de historia, Cuarto Poder continúa impulsando actividades que fortalecen el tejido social y promueven la sana convivencia entre las familias chiapanecas. A lo largo de cinco décadas, el diario ha mantenido su compromiso de generar espacios que trascienden la información y contribuyen al desarrollo de la comunidad.

Este torneo es una muestra de ello, al reunir a participantes de diferentes edades que encontraron en el deporte una oportunidad para compartir experiencias y crear nuevos vínculos. Niños, jóvenes y adultos formaron parte de un evento que se vivió con entusiasmo.

Más que una competencia, este encuentro representó la unión de personas con un mismo objetivo: disfrutar, convivir y celebrar juntos. Así, Cuarto Poder reafirma que, después de 50 años, sigue siendo un medio cercano a la gente, comprometido con impulsar iniciativas que dejan huella en la sociedad chiapaneca.

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