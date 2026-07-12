Toy story 5: la nostalgia no termina

Después de más de tres décadas de convertirse en una de las franquicias de animación más importantes del cine, Toy story 5 demuestra que aún es posible contar una historia emotiva, divertida y con un mensaje acorde con los tiempos actuales.

Dirigida por Andrew Stanton, esta nueva entrega recupera a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los entrañables juguetes para enfrentarlos a un desafío completamente diferente: la influencia de la tecnología en la forma de jugar de los niños. La película mantiene el equilibrio entre la aventura, el humor y la nostalgia, al mismo tiempo que presenta una reflexión sobre la importancia de la imaginación en una época dominada por las pantallas.

¿De qué trata?

La historia se desarrolla algunos años después de los acontecimientos de Toy story 4. Bonnie continúa creciendo y recibe como regalo un innovador dispositivo inteligente llamado Lilypad, una tableta interactiva con forma de rana que, gracias a su inteligencia artificial, cree saber qué es lo mejor para su dueña.

Desde su llegada, los juguetes tradicionales comienzan a ser desplazados, pues Bonnie dedica cada vez menos tiempo a jugar con ellos. Ante esta situación, Jessie asume el liderazgo del grupo y convence a Woody y Buzz de trabajar juntos una vez más para demostrar que ningún aparato tecnológico puede reemplazar la creatividad, la amistad y la diversión que ofrecen los juguetes clásicos.

Uno de los mayores aciertos de la película es el protagonismo de Jessie. A diferencia de entregas anteriores, la vaquera deja de ser un personaje secundario para convertirse en el corazón de la historia, mostrando su valentía, capacidad de liderazgo y profundo cariño por Bonnie. Woody y Buzz continúan siendo piezas fundamentales de la aventura, aunque ahora desempeñan un papel más maduro, apoyando a Jessie mientras enfrentan los cambios que trae el paso del tiempo. Esta evolución permite que la franquicia avance sin perder la esencia que la ha caracterizado desde 1995.

La película también incorpora personajes inéditos que aportan frescura y humor a la historia. El más importante es Lilypad, la antagonista principal, un moderno dispositivo inteligente que representa la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana de los niños. Junto a ella aparecen Smarty Pants, un juguete educativo que combina inteligencia con un peculiar sentido del humor; Atlas, un simpático hipopótamo GPS que siempre intenta encontrar la mejor ruta para cualquier misión; Snappy, una cámara fotográfica de juguete que documenta las aventuras del grupo; Dr. Nutcase, un juguete que desconfía completamente de la tecnología y protagoniza varias escenas cómicas; y Blaze, una nueva amiga de Bonnie que influye positivamente en el desarrollo de la historia. Estos personajes enriquecen el universo de Toy story y aportan nuevas dinámicas entre los protagonistas.

Visualmente, Toy story 5 vuelve a demostrar el extraordinario nivel técnico de Pixar. La calidad de la animación alcanza un realismo impresionante en las texturas, la iluminación y las expresiones faciales, mientras que los escenarios muestran una riqueza de detalles que hacen que el mundo de los juguetes parezca más vivo que nunca. La banda sonora, compuesta nuevamente por Randy Newman, recupera melodías clásicas de la saga e incorpora nuevas composiciones que acompañan perfectamente los momentos de acción y emoción.