Traen el futbol al terreno de la escena

En el marco de Cancha Expandida, programa multidisciplinario impulsado por CulturaUNAM a propósito de la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, Teatro UNAM organiza “La mano de Dios: futbol y teatro”, una propuesta que invita a mirar el balompié más allá del espectáculo deportivo para pensarlo como un territorio de afectos, memoria, identidad y representación colectiva.

Entre el 5 y el 28 de junio se llevarán a cabo 3 lecturas dramatizadas cuyo tema central será el balompié, un taller-laboratorio especializado y un torneo de futbolito. Teatro UNAM propone una mirada particular: entender la cancha como un escenario vivo donde también se disputan relatos, emociones, tensiones sociales y formas de convivencia, por ello, este programa se articula como un espacio de encuentro entre las prácticas escénicas y el imaginario futbolístico contemporáneo.

A partir de distintas acciones, se busca desplazar la idea de competencia hacia la experiencia compartida, convirtiendo el juego en una posibilidad de diálogo y reflexión colectiva. El cuerpo, central tanto en el teatro como en el deporte, aparece aquí como archivo sensible de historias individuales y comunitarias.

Programa

El 19 de junio se presentará Los días de la fragilidad, del argentino Andrés Gallina, dirigida por Frida Barco, con la presencia de Carolina Moreno, Mario Tafoya y Yollo Díaz, quien también realiza el acompañamiento sonoro.

El texto explora con sensibilidad poética el vínculo entre el amor, el deseo y el futbol a través de dos jóvenes atravesados por la fragilidad y el romance: ella es la goleadora del Club Atlético Once Unidos; mientras que él es poeta y escribe las canciones del mismo club, pero no puede cantarlas porque es mudo.

Finalmente, el 26 de junio será el turno de El gato de Schrödinger, del uruguayo Santiago Sanguinetti, bajo la dirección de Luis Enrique Armenia, con un elenco integrado por Andrés Jurado, Errol David Cárdenas, Ramiro Piñón Manini y Rodrigo Silva. El texto propone un universo delirante en donde un jugador de futbol abandona la cancha en medio del partido y dos peluches gigantes fungen como mascotas oficiales del equipo. Multiversos colisionan en el vestuario de un estadio y se enfrentan zombis y la barra brava de Boston River.

Las lecturas dramatizadas, las cuales forman parte del libro La mano de Dios: fútbol y teatro de Guillermo Heras, son coordinadas por Luis Lesher, actor y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y serán interpretadas por recién egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL.