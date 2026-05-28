Un espacio para visibilizar a las mujeres

Con siete ediciones en su historia, el Vabieka Fest, el Festival Internacional de Payasas, se consolida como un espacio de encuentro que impulsa la participación de mujeres creadoras dentro de la escena contemporánea humorística y teatral.

Lo que inició como un festival enfocado en la payasería femenina amplió sus alcances y sumó nuevas expresiones escénicas como circo, bufonería, títeres, cabaret, narración oral, stand up y otras propuestas en las que el humor se convierte en una herramienta de reflexión y creación.

Al respecto, la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que “con el apoyo a estos festivales por medio de convocatorias como Profest, se reconocen y fortalecen iniciativas que nacen en los territorios, dialogan con sus comunidades y amplían la participación en la vida cultural”.

Próxima edición

La séptima edición de Vabieka Fest —que tiene el respaldo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) de la Secretaría de Cultura y se enmarca en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz— se llevará a cabo del 24 al 31 de mayo en distintos espacios de Puebla, y del 2 al 8 de junio en Zacatlán y Cuetzalan.

Para inaugurar las actividades del encuentro, en representación de la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, el director general de Vinculación Cultural, Antonio Zúñiga Chaparro, reconoció la importancia de generar espacios para las mujeres creadoras dentro de las artes escénicas y el humor.

Una historia de payasería

Incentivado en Puebla, en 2018, por la actriz y payasa Karen Tlahuizo y la gestora cultural Verónica Pérez, el encuentro genera visibilización para mujeres dentro de la escena. “Vimos que no había espacios suficientes para mostrar las trayectorias de mujeres que han estado ahí desde hace muchísimo tiempo, mujeres que hacen humor”, comenta señala en entrevista Irazema Hernández, desarrolladora organizacional del festival. “Vabieka es una fiesta, una semana con actividades para todos los gustos y para todos los públicos. Quienes decidan venir se van a sorprender con todas las propuestas que existen”, afirma la entrevistada.

En la presente edición la programación destaca por la diversidad de presentaciones escénicas con compañías de Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y de diversas regiones de México. “Con el apoyo hemos fortalecido el festival, mejorando aspectos que van desde la producción técnica hasta la atención a las audiencias y artistas participantes. Nos interesa que las personas que nunca van al centro histórico de Puebla también puedan tener acceso a propuestas de muchísima calidad”, señala Irazema Hernández.

Además, comenta la entrevistada, en las actividades se abordan diferentes temáticas de actualidad: “Hay propuestas que hablan de migración en diferentes sentidos; hay propuestas que hablan de territorio, de historia y de memoria. También hay reflexiones sobre los duelos y sobre cómo nos enfrentamos a la pérdida”.

Durante una semana, Vabieka Fest ofrece múltiples actividades escénicas gratuitas para públicos de todas las edades, por ejemplo, con presentaciones como Pasacalles: florecer en tiempos de la máquina, a cargo del Colectivo Artefactos y Garabatos de Colombia; La perdida… ¿o la pérdida?, con Cí, Payasa Petisa de Colombia, y Sobre tomates, tamancos e tesoura, de Brasil.