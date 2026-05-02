Un paso más cerca del código Da Vinci

Considerado un genio del Renacimiento un periodo que alcanzó su apogeo entre 1490 y 1520 y estuvo caracterizado por el interés en la erudición y los valores clásicos, según la Enciclopedia Britannica, Leonardo da Vinci (1452-1519) fue a la vez pintor, dibujante, escultor, arquitecto e ingeniero. Adelantado a su época por su inventiva, Leonardo continúa siendo objeto de estudio de expertos que buscan descifrar las razones detrás de su inteligencia.

Recientemente, un equipo internacional de investigadores reveló nuevos avances que podrían contribuir a reconstruir el perfil genético del artista italiano. Los resultados, publicados en enero en Biorxiv, podrían conducir a una mejor comprensión sobre la vida del inventor florentino y sobre cómo llegó a convertirse en un genio.

En busca del ADN del artista

Investigadores del Leonardo DNA Project (una iniciativa originada en 2015 que busca generar conocimientos sobre la vida y la obra de da Vinci) analizaron el ADN superficial de varios objetos asociados al artista, incluidos dibujos, bocetos y correspondencia de archivo entre los que destacaban un dibujo en tiza roja conocido como Santo Niño y cartas escritas hace más de 500 años por un pariente de Da Vinci. El análisis también incluyó obras de otros maestros europeos con el objetivo de proporcionar comparaciones significativas.

Se trata de una obra hecha en tiza roja sobre papel que muestra la cabeza de un niño inclinado hacia un lado y que podría haber sido producida por Leonardo. Fred Kline en 1939-2021, un comerciante de arte que adquirió el dibujo a inicios de siglo, sostuvo que la obra tiene rasgos estilísticos del artista italiano, pero el verdadero autor no está confirmado, y algunos expertos creen que puede haberlo hecho uno de los alumnos del genio, señala un artículo de la revista Science.

Tal como informó la organización responsable de los hallazgos, “las obras de arte del Renacimiento y los documentos históricos asociados con Leonardo da Vinci continúan preservando rastros biológicos mensurables moldeados por siglos de contacto humano y exposición ambiental”.

Mediante un ligero frotis superficial y una secuenciación de metagenoma completo de bajo consumo, el equipo identificó diferentes biomas compuestos por bacterias, hongos, plantas, animales, virus y parásitos. Aseguraron que los objetos estudiados funcionaban como “huellas dactilares vivientes de su entorno”, una conclusión a la que arribaron tras descubrir que los perfiles biológicos diferían entre objetos.

“Los materiales, la geografía, las condiciones de almacenamiento y el historial de conservación parecieron influir en lo que quedaba en cada superficie”, explicó el Leonardo DNA Project en un comunicado de prensa.

Sumado a eso, los estudiosos usaron datos de secuenciación de lectura corta y perfiles genéticos forenses que les permitieron extraer información genética humana de la superficie. Detectaron consistentemente linajes del cromosoma Y (uno de los dos cromosomas sexuales involucrados en la determinación del sexo) relacionados en múltiples objetos.

“Las secuencias del cromosoma Y de la obra de arte y de una carta escrita por un primo de Leonardo pertenecen a un grupo genético de personas que comparten un ancestro común en la Toscana, donde nació Leonardo”, detallan.

Los próximos pasos en el estudio

No obstante, aclaran los expertos, los resultados no son definitivos y se necesitarán artefactos adicionales para refinar las observaciones. “Establecer una identidad inequívoca es extremadamente complejo”, afirman.

Los investigadores esperan poder estudiar los cuadernos de Leonardo, así como tumbas y lugares de enterramiento relacionados y otras de sus obras. Jesse Ausubel, de la Universidad Rockefeller y presidente del Proyecto ADN Leonardo afirmó que el florentino usaba los dedos (además de pinceles) para pintar, por lo que podrían haber células de epidermis mezcladas con los colores en sus obras.

Asimismo, los científicos se muestran optimistas. “Aunque aún faltan coincidencias confirmadas de ADN con Leonardo, el éxito es inevitable, ya que se ha superado un umbral. El proyecto ha establecido un sólido andamiaje, un marco de referencia para detectar ‘firmas’ en obras de arte o documentos antiguos mediante ADN o microbiomas. El conocimiento y las técnicas pioneras del proyecto pueden, y sin duda lo serán, aplicarse para comprender mejor a otras figuras históricas importantes”, refieren.