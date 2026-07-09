Un picnic tranquilo, de Ester García y Adolfo Serra, es un libro infantil protagonizado por Filipo y Leo. En la historia, los dos amigos organizan un picnic con la intención de pasar un día agradable al aire libre. Sin embargo, durante la excursión aparecen pequeños imprevistos, como animales curiosos, cambios en el clima o situaciones inesperadas que ponen a prueba sus planes.

A pesar de los contratiempos, Filipo y Leo colaboran, mantienen una actitud positiva y encuentran soluciones juntos. Al final, descubren que lo más importante no es que todo salga perfecto, sino disfrutar de la compañía, compartir y divertirse.

Temas principales: la amistad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la importancia de disfrutar el momento y adaptarse a los cambios. Es un cuento breve, pensado para primeros lectores, con un lenguaje sencillo e ilustraciones que apoyan la comprensión de la historia.