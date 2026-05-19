Un toque de naturaleza en tu cocina

Además de ser bonitas y vistosas, transmiten todo tipo de sensaciones, pueden complementarse con el mobiliario y ayudan a refrescar el ambiente.

Portucalaria Afra

Fácil de cuidar y muy sencilla en su apariencia. Es también conocida como "árbol de la abundancia". Tiene hojas verdosas pequeñas y ayuda a refrescar el ambiente.

Suculentas

Estas plantitas decorativas no requieren muchos cuidados y se pueden colocar fácilmente en cualquier parte de la cocina. Adornan estanterías, mesas como cualquier rinconcito de la encimera. Hay muchas maneras de trabajar la decoración con ellas; incluso, podemos hacer un terrario con suculentas.

Romero natural

Lo mejor para ambientar y ofrecer buenos olores es una planta aromática. El romero es, sin lugar a dudas, uno de los aciertos a la hora de decorar la cocina, no solo por su buena presencia, sino por las sensaciones positivas que transmite.

Lavanda

Una bonita planta ornamental, decorativa y colorida. Además de ofrecer una imagen vistosa y alternativa, desprende aromas naturales propios del campo que van a enriquecer la atmósfera de la cocina.

Planta del café

Un tipo de planta bonita, reluciente y aromática. Alcanza los 30 centímetros de altura, pero ofrece un aspecto vistoso, elegante y apropiada para la decoración de la cocina. En realidad, es una de las plantas de interior más bonitas sin flores que podemos elegir.

Carmona

Los bonsáis son pequeños arbolitos que decoran y generan ese estado de paz y tranquilidad. Naturalizan el ambiente y ofrecen una imagen interesante y distendida.

Calamondín

Un pequeño naranjo procedente de Asia. Florece en primavera y requiere agua de forma periódica. Puede dar frutas y ayuda a aromatizar el ambiente.

Aloe vera

Por supuesto, no podía faltar uno de los clásicos dentro de la decoración con plantas. Esta planta es todo un acierto. No ocupa demasiado y podemos emplearla para hacer ungüentos para la piel. No obstante, hay que conocer detenidamente cuáles son los cuidados y características del aloe vera.

Cinta

También denominada como "lazo de amor", la cinta es una especie apropiada para los interiores. Colabora en la decoración, no ocupa mucho espacio y es un buen recurso para ornamentar rincones y baldas.

Pilea peperomioides

Una planta curiosa y llamativa. También es denominada como "planta del dinero de China". Posee hojas perennes redondeadas, de tonalidad verde intensa, ofrecen naturalidad y elegancia.