Un vistazo a la gráfica actual

“Línea sur” es la más reciente exposición que alberga la Galería de Arte Contemporáneo del centro cultural Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez. La selección tiene la finalidad de celebrar la fuerza del grabado y las distintas técnicas de la gráfica local.

En la muestra, en la que participan más de 30 artistas del estado de Chiapas, fue inaugurada el jueves, contando con la presencia de autoridades del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, organizadores y creadores.

Ana Ferral, coordinadora de esta actividad, agradeció el espacio y aseguró que esta esta es la tercera exhibición colectiva que se presenta bajo el concepto de “Línea sur”. Afirma que esta acción es posible gracias al esfuerzo y la colaboración de los artistas. “Es importante destacar que debemos estar consumiendo productos culturales de manera local, sobre todo desde la gráfica”, añadió.

Mirada

El maestro Roberto Ramos Maza, encargado de la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural del Coneculta, refirió que la historia de la gráfica en Chiapas es también la historia de una práctica artística profundamente vinculada a la observación del territorio, la memoria colectiva y la vida comunitaria.

Agregó que a lo largo de las últimas décadas el grabado y otras técnicas gráficas han encontrado en nuestro estado un terreno fértil para el desarrollo de lenguajes visuales que dialogan con la diversidad cultural, los saberes ancestrales, los procesos sociales y las múltiples formas de habitar el sur de México.

En ese contexto, destacó, se inscribe “Línea sur”, muestra presentada en colaboración con la artista Ana Ferral, que reúne el trabajo de creadores cuyas búsquedas estéticas revelan la riqueza técnica, conceptual y simbólica de la gráfica actual. Las obras aquí reunidas dialogan desde distintas perspectivas y experiencias, pero comparten una mirada sensible hacia los vínculos que nos unen con el territorio, la memoria, la identidad y las transformaciones de nuestro tiempo.

Otras piezas

Finalmente, indicó que la exposición se enriquece además con la incorporación de tres obras pertenecientes al acervo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, cuya presencia establece un puente entre diferentes generaciones de creadores y contribuye a fortalecer la valoración del patrimonio artístico que resguarda la institución.