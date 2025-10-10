Vero Castro, libre de toda culpa

Verónica Castro hizo una excepción para contarle a la prensa detalles de la demanda que emprendió en contra de las familias de unas fanáticas que la acusaron de supuesto acoso, un tema que, aseguró, quedó aclarado en los juzgados, donde el fallo le dio la razón.

Por primera vez, la Vero contó en qué terminó este asunto que ella quiso esclarecer ante las autoridades a través de una querella por daño moral y violencia digital.

“Ya fue la denuncia armada por mí, y ellos denunciaron y hablaron, dijeron que era totalmente mentira”, le contó a la prensa durante un breve encuentro en el aeropuerto.

Castro aseguró que ese tema quedó cerrado y que su inocencia quedó demostrada ante un juez. “Pues sí, se procedió, se habló con todas ellas y se aclaró la estupidez que dijeron”, añadió la actriz, quien pocas veces se detiene para abordar temas relacionadas con alguna polémica.

La famosa fue acusada de acoso sexual contra un grupo de jovencitas con quienes hablaba de madrugada durante la pandemia.