Verónica Castro recibirá homenaje

Verónica Castro vivirá uno de los momentos más emotivos de su carrera el próximo 27 de junio, cuando sea homenajeada durante la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada por Ángelo Diep, presidente del comité organizador del Gay Pride, quien reveló que durante dos años buscaron convencer a la actriz de aceptar el reconocimiento. “Teníamos dos años invitándola. Este año insistí, recibo una llamada al día siguiente y me dice ‘Ángelo, soy Vero’”, recordó el activista durante una entrevista.

Pero lo que más llamó la atención fue la condición que puso la estrella de la televisión mexicana para recibir el homenaje. “Yo estoy muy agradecida, pero yo no quiero que me coronen en una conferencia. Yo quiero que me corones con mi pueblo”, expresó Verónica, dejando claro que deseaba compartir ese momento directamente con el público.

Discurso

De acuerdo con los organizadores, la famosa llegará a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde se realizará una semblanza de su trayectoria artística antes de que dirija unas palabras a los asistentes. “Verito no va a ir en el carro, sería mucho esfuerzo. Va a llegar literal a Bellas Artes, se va a hacer una remembranza de su historia y ella va a entrar y va a decir unas palabras a la comunidad”, explicó Diep.

La decisión de aceptar el homenaje también tiene un significado personal para la conductora de 73 años. Según contó el organizador, Verónica le confesó que gran parte de su carrera estuvo acompañada por personas de la comunidad LGBT+. “Yo lo hago por mis amigos, que, desde chica, desde joven, eran de la comunidad, los que me maquillaban, los que me peinaban, los amo y siento que estoy en deuda con ellos”, dijo la actriz.

Con este reconocimiento, una de las máximas figuras del espectáculo mexicano recibirá el cariño de miles de personas que la han acompañado durante décadas. El cartel oficial de la marcha de este año confirma también la participación de figuras entrañables como Maribel Guardia y Tatiana, y la artista urbana Bellakath.