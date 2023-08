Wendy Guevara, la ganadora de La casa de los famosos México está disfrutando del cariño del público y de numerosas ofertas laborales. De entrada, ya firmó exclusividad con Televisa y tiene en puerta un programa, una telenovela y el show Resulta y resalta, en el que Emilio Osorio la acompañará. Aunque todo parece ir muy bien, algunos fans se han convertido en una molestia para la “youtuber”.

Se trata de aquellos que desde hace años no aprueban su relación amistosa con el modelo venezolano Marlon Colmenarez, a quien califican de “interesado” y hasta de “violento”, pues en varios videos se aprecian discusiones entre ambos. Se sabe que Wendy le regaló un automóvil y que ni sus amigas ni su familia simpatizan con él, pero desde que salió del reality se les ha visto juntos.

Un video en el que parece que Wendy está recibiendo una llamada de atención de Marlon causó un alboroto en las redes, pues una vez más, los fans de Guevara le pidieron que “abriera los ojos” y se alejara de él. “¿Es en serio que Wendy extrañaba a tanto a Marlon para que en su primer día juntos ya le esté reclamando algo? Amiga, date cuenta”, se lee en el mensaje que acompaña el video.

A pesar de todo, Wendy no ha dudado en defenderlo cada vez que la prensa le pregunta lo que piensa sobre la desaprobación de muchos de sus fans. Durante su estancia en México, se han quedado juntos, tal como presumió el modelo en una historia en Instagram.

Ante el cierre de la cuenta de Wendy en la red social, las especulaciones señalaron a Marlon como el “culpable”, sin embargo, se confirmó que está suspendida durante 24 horas como parte de un proceso normal en el que buscan enlazar todas sus redes, actualmente ya está activa de nuevo con 6.4 millones de seguidores.

Aunque agradece el apoyo de sus fans en cada oportunidad, también hace énfasis en que no le gusta que la controlen, según comentó en entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que habló de la importancia de los seguidores, pero a la vez, de lo poco grato que son aquellos que quieren que haga su voluntad.

“De repente está bien fuerte esto, hace rato me cerraron el Instagram, fans que… Me encanta, siempre tiene que haber fans de todo tipo yo creo, pero existen unos fans que quieren manejar tu vida y quieren a veces manejarla como decirte con quién te juntes con quién no, con quien salgas con quién no; yo creo que cuando amas y cuando eres fan de una persona, el mayor acto de amor es dejarlo ser feliz”, expresó.