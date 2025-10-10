¿Wendy y Galilea discuten en fiesta?

Un video grabado durante la “Galifest”, la fiesta de cierre de La casa de los famosos México, colocó a Wendy Guevara y Galilea Montijo en el centro de la conversación. Y que se trataría de una aparente discusión entre las conductoras.

El video, que rápidamente se viralizó, generó controversia en redes, pues se observa a la influencer de espaldas a la cámara, mientras hablaba con la presentadora de Hoy.

Durante la escena, una tercera persona se acercó a Guevara y la tomó del brazo aparentemente intentando que se apartara de Galilea; la intervención no logra separarlas.

El video provocó una ola de reacciones, mientras algunos internautas consideraron que se trató simplemente de una charla entre colegas, otros percibieron una actitud impertinente por parte de Wendy Guevara.

Tras el escándalo que se desató, la influencer comentó algunas publicaciones en Instagram y Tiktok con la intención de aclarar.

De esta manera, Wendy negó haber tenido una pelea con su compañera de proyecto y amiga. Sin embargo, no reveló de qué estaban hablando en ese momento. Nicola Porcella, amigo y compañero de ambas presentadoras, compartió su versión de lo sucedido en la fiesta. “¡Ay! No pasó nada, están hablando. Hay música y fiesta, obvio, hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”, escribió.

Durante el evento, Wendy llamó “mueble” a la modelo Priscila Valverde cuando esta se acercó al escenario motivada por Galilea Montijo. Aunque Valverde respondió al comentario, los videos que circulan en redes no permiten escuchar con claridad su respuesta.