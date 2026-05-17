Werther vuelve a Bellas Artes

La Compañía Nacional de Ópera (CNO) presentará Werther, de Jules Massenet, basada en la famosa novela de Johann Wolfgang von Goethe.

“La última vez que se presentó ‘Werther’ en el Palacio de Bellas Artes fue en 1997, hace casi 30 años. Es un acontecimiento importante el tener de regreso esta puesta en escena, que no es una reposición, es una puesta totalmente nueva”, afirmó en rueda de prensa la subdirectora artística de la CNO, Lilia Maldonado.

Ramón Vargas (Ciudad de México, 1960), uno de los tenores mexicanos más relevantes a nivel internacional, se estrenará en el rol de Werther “Estoy convencido de que un modo de salvar al mundo es a través del arte y la cultura. No hay muchas actividades humanas que unan a las personas de esta manera. Solamente el arte y la cultura, especialmente el arte, pues en otras actividades humanas nunca estamos de acuerdo, así que el arte nos une y nos pone en armonía”, afirmó el cantante.

Además de reconocer la valiosa participación del tenor en el elenco, Maldonado destacó la presencia de Rodrigo Sámano: “Muy pocas veces tenemos a una estrella de primer nivel debutando un papel en la Ópera de Bellas Artes. También, Rodrigo Sámano debutará como director concertador, así que es doble celebración el tener otra vez a un director joven mexicano muy talentoso, y con ello impulsar el desarrollo artístico”.

Juliana Vanscoit dirigirá esta puesta en escena que se va a presentar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el 28 y 31 de mayo, y el 2, 4 y 7 de junio (martes y jueves, a las 20:00 horas; domingos, a las 17:00).