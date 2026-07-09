Yeri procederá contra Derek Trejo

Yeri Mua afirmó que se encuentra en una etapa donde se siente insegura y eso le ha provocado ansiedad, a tal grado que tuvo que contratar a un equipo de seguridad, ya que teme por su vida.

La jarocha revivió la conversación entre usuarios en redes sociales, luego de que le respondiera a Derek Trejo a través de Tiktok, y planteará la posibilidad de proceder legalmente en su contra.

Más allá de las indirectas, comentarios negativos y burlas en su contenido, la cantante señaló que el interés del creador de contenido “ya rebasó los límites”, por lo que teme que pueda poner en riesgo su integridad y la de su familia.

En peligro

“Le voy a poner un alto a toda esa situación”, aseguró Yeri en un directo en redes y aseveró que actuará legalmente por acusaciones de hostigamiento, difamación y agresión por parte de Derek Trejo, de quien dijo, no lo conoce.

Añadió que un supuesto examigo de Derek le habría comentado que este quería dar con el gimnasio al que asiste el hermano de la famosa para entrenar, con el supuesto propósito de dañarla a ella.

La creadora de contenido afirmó que vive aterrada de encontrarse con este tipo y le haga daño. “Está tan obsesionado conmigo que ese tipo de personas hacen un gran daño... es por eso que tengo a un equipo de seguridad que me cuida. Está loco ese cabrón y no sé qué pueda hacerme”, detalló.