Zayn Malik cancela fechas en EU

Por cuestiones de salud, Zayn Malik ha cancelado todas las fechas de su gira 2026, las cuales estaban previstas realizarse en Estados Unidos. El excantante de One Direction fue hospitalizado el mes pasado con una enfermedad no especificada.

Comunicado

Fue a través de su cuenta de Instagram que escribió a sus fans un mensaje de agradecimiento y de lo que necesita hacer para recuperarse del todo. “A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum y, lo que es más importante, su amor, oraciones y buenos deseos por mi salud. Lo he sentido, y ha significado el mundo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien y estaré mejor y más fuerte que antes”, expresó.

El exmiembro de One Direction tuvo que hacer un ajuste en sus conciertos, reducir presentaciones en vivo. “He tenido que revisar mi agenda para los próximos meses y tengo que reducir el número de conciertos en la gira Konnakol. Quiero asegurarme de salir y ver a tantos de ustedes como sea posible. Tengo muchas ganas de tocar estos conciertos para ustedes y espero verlos al resto de ustedes en todo el mundo muy pronto”, expresó.

Zayn lanzó su primer álbum en solitario, Mind of mine, en 2016, que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, seguido de Icarus falls (2018) y Nobody is listening (2021). En 2024, se embarcó en su gira debut en solitario con 21 conciertos en el Reino Unido y EE. UU.