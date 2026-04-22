Abrirán Teotihuacán con protocolo de reforzado con la GN

A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que este miércoles 22 de abril, la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá sus puertas, luego del atentado de este lunes que dejó como saldo dos personas fallecidas y varias heridas.

Asimismo, se informó que el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

“El sitio patrimonial operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno”, se lee en la tarjeta informativa.

Agresor obtuvo arma por 40 mil pesos

Sobre el agresor, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, mencionó que Julio César Jasso, adquirió por 40 mil pesos el arma que usó.

El fiscal mexiquense mencionó que los cartuchos los adquirió el atacante por 10 mil pesos.

“El perpetrador había adquirido un arma de fuego, todavía no sabemos con precisión dónde lo hizo. Tuvo un costo de 40 mil pesos, eso sí lo sabemos, en algún momento lo manifestó de alguna forma”.

Siete víctimas siguen en atención hospitalaria

Así también, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que siete personas víctimas de agresiones en Teotihuacán siguen en atención hospitalaria, mientras que seis han sido dadas de alta.

La funcionaria detalló que se trata de cuatro víctimas mujeres y nueve hombres, donde se encuentran personas originarias de: Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá, una de ellas en condición delicada, pero con evolución controlada.

Un total de 13 personas fueron heridas tras el ataque perpetrado por un hombre de 27 años en la Pirámide de la Luna.

Habilitan línea especial para víctimas

Además se habilitó una línea especial para personas que estuvieron en los hechos registrados. El número telefónico es el siguiente: 55 1000 2000, extensión 57508.

Tras estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios arqueológicos y en los principales destinos turísticos de México.

Además, tanto el INAH como el Patronato Cultura que administra los paradores turísticos de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal, reforzarán vigilancia para impedir que ingrese gente armada.

De todos modos, las dos zonas mayas son custodiadas de tiempo atrás por personal del INAH y de la Guardia Nacional.

David Escalante Lombard, director del Patronato Cultur de Yucatán, señaló que Chichén Itzá es una de las zonas mayas que mayor turismo local y nacional atrae, por lo que -no de ahora- sino de siempre, ha existido riguroso control en los ingresos.

“¿Tienen vigilancia en accesos a las zonas de Chichen Itzá y Uxmal?”, se le preguntó.

“Desde luego, hay filtros y revisiones para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal de ambas zonas mayas”, afirmó.