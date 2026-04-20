Aclara SEP si alumnos descansara´n 6 di´as en mayo

El calendario escolar de mayo traerá varias pausas para estudiantes de nivel básico en México, generando dudas entre familias sobre un posible megapuente. Aunque hay fechas oficiales de descanso, no todos los días que circulan en redes están autorizados y por qué se habla de un descanso de hasta seis días.

El mes iniciará con un descanso oficial el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.

Pocos días después, el 5 de mayo también se suspenderán clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, una fecha histórica relevante en México.

En el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, el lunes 4 de mayo no está marcado como día inhábil, por lo que sí hay clases. Sin embargo, algunas familias podrían optar por no enviar a los alumnos ese día. De esta combinación surge el supuesto “megapuente” de seis días —del 30 de abril al 5 de mayo—, aunque es importante subrayar que no está reconocido de manera oficial. Por ello, faltar sin justificación podría derivar en inasistencias registradas.

Además de estas fechas, el último día de suspensión oficial en el mes será el 15 de mayo, cuando se conmemora el Día del Maestro.

En esa jornada se suspenden clases en educación básica y media superior, y en algunos casos también en nivel superior, como reconocimiento a la labor docente en México.