Activan cercos sanitarios por casos de barrenador

Tras registrarse dos casos de gusano barrenador en Zacatecas, se han activado cercos sanitarios en algunas regiones y la situación ha generado preocupación entre los ganaderos.

Sin embargo, autoridades tanto de la Secretaría del Campo del gobierno estatal como de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han informado que aún no hay alerta, pero se ha hecho un llamado a los productores a reforzar las medidas básicas preventivas.

Las autoridades sanitarias han señalado que se trata de un caso en ganado registrado en el municipio de Tlaltenango, donde se tuvo conocimiento de una becerrita de siete días de nacida en una localidad llamada Carretones, la cual estaba infestada en el ombligo con gusano barrenador, pero fue atendida de inmediato con tratamiento y se logró su recuperación.

Ante este hecho, se han difundido diversas acciones entre los ganaderos de esa región del sur de la entidad para que revisen sus hatos y realizaran las desinfecciones de los ombligos en becerros recién nacidos, así como la revisión constante de heridas.

Mientras que el segundo caso fue detectado en un perro en el municipio de Villa de Cos, pero se tiene conocimiento que el canino llegó infectado procedente del municipio de San Luis Potosí.

Algunos ganaderos dijeron no han tenido notificación de alguna activación de alerta sanitaria oficial por el brote del gusano barrenador, pero admitieron que “si hay sicosis entre los ganaderos y entre nosotros mismos hemos compartido información para extremar medidas de prevención”, dijeron.