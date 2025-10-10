Activan Plan DN-III en zona norte de Veracruz

El Ejército y la Policía Estatal activaron el Plan DN-III y Plan Tajín en el norte de Veracruz, región donde se han presentado intensas lluvias.

Como medida preventiva, los tres órdenes de gobierno activaron diversos programas de atención, activando tres Puestos de Comando Regionales en las zonas de Huayacocotla, Poza Rica-Papantla y Álamo Temapache-Cerro Azul.

Si bien no hay reportes de daños graves en esa zona, si se presentan deslaves en carreteras rurales y estatales, así como inundaciones en centros urbanos.

La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que con el despliegue especial de fuerzas castrenses, federales y estatales se focaliza la coordinación de las fuerzas de tarea de acuerdo con las condiciones específicas de estas tres regiones, para mantener una respuesta ágil e inmediata.

Equipos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal implementan el Plan Tajín en coordinación con personal de Defensa y Guardia Nacional (GN) con los planes DN-III-E y GN-A de asistencia a la población.

Además, una Misión ECO de la Coordinación Nacional de PC se encuentra en el Puesto de Comando de Poza R