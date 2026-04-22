Acusa Noroña a madre buscadora de agredirlo

Luego de ser criticado en medios y redes sociales por ignorar los reclamos de la madre buscadora Inocencia González, el senador Gerardo Fernández Noroña se victimizó y dijo haber sido agredido por la mujer que se le acercó al término de un mitin que encabezó en San Felipe del Progreso, Estado de México.

El legislador de Morena aseguró que la madre buscadora primero le pidió hacer uso del micrófono, a lo que él se negó, y cuando bajo del templete ella lo empujó, aunque en los videos no se observa la supuesta agresión.

“Esta situación que se presentó, pues ahí está el video, no se presentó como la prensa está diciendo. Yo no soy el responsable de seguridad, ya lo dije, se puede entender que alguien se acerque a pedirme alguna ayuda o que haga alguna crítica inclusive, pero esta actitud de llegar a agredir, llegó a agredirme físicamente”, acusó.

“Lamentablemente, el video está tomado por atrás, porque estábamos tomando justo de derecha a izquierda. Yo no había visto el video, pero seguro habrá algún otro. Ahí vamos a investigar para compartir cuando ella de frente me empuja, y le digo ‘no me toques, ¿qué pasa?’ Y es cuando dijo que era una madre buscadora. Hasta en ese momento es cuando yo me entero. Pues es falso, le dije, es falso que yo diga que no existen (las madres buscadoras)”, comentó.