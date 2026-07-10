Acusan a Cuba de récord de presos políticos

La organización de derechos humanos Prisoners Defenders denunció un nuevo récord de la represión en Cuba, a dos días del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

Según el informe, al cierre de junio había mil 306 personas detenidas por motivos políticos, el mayor número documentado por la organización hasta la fecha. Entre ellas figuran 40 personas que fueron arrestadas cuando aún eran menores de edad.

La ONG indicó además que solo durante el último mes incorporó 32 nuevos casos a su registro.

Prisoners Defenders sostiene que las autoridades cubanas intensificaron los arrestos selectivos de periodistas, youtubers, artistas, líderes religiosos y jóvenes, con el objetivo de impedir posibles manifestaciones en el marco del quinto aniversario de las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla en julio de 2021.

El informe también denuncia el uso sistemático de la privación de atención médica como mecanismo de represión contra los detenidos y advierte que cientos de presos políticos padecen enfermedades graves sin recibir el tratamiento adecuado.