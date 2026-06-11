Adán evita aclarar versión sobre retiro de su visa

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández se negó a aclarar si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada o sigue vigente.
Cuestionado por los reporteros en el Senado, el exsecretario de Gobernación se mostró reacio a abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación se limitó a responder de manera reiterada: “Yo no doy declaraciones, gracias”.
Se le solicitó que aclarara en estatus de su visa, pero reiteró: “No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración”.
-Pero sin ser una declaración, así en corto, se le pidió que aclarara.
-No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, si no con mucho gusto.