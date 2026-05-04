Advierten sanciones a dirigente de Morena

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que investigará el caso del dirigente municipal de Morena en Macuspana, Tabasco, Antonio Silvan Peralta, quien presumió en sus redes sociales haber consumido tortuga “guao”, una especie protegida en México.

“El consumo de fauna silvestre protegida es una infracción a la ley, sin excepciones. Ante este caso, Profepa actuará conforme a sus atribuciones. La protección de las especies no admite omisiones”, indicó la autoridad ambiental en sus redes sociales.

El pasado miércoles 29 de abril, el líder del partido guinda publicó fotografías de una gira de trabajo por varias localidades, en donde agregó fotos de sus actividades, entre ellas, en donde se le comiendo un “guao” asado.

En su mensaje, subrayó que la transformación no se sostiene solo desde el gobierno, sino desde la organización del pueblo; además, dijo sentirse lleno de alegría y entusiasmo al ser recibido con “gran hospitalidad” en cada una de las comunidades. Tras recibir críticas por haber consumido tortuga “guao”, Antonio Silvan eliminó las fotografías.

Especie amenazada

De acuerdo con la Profepa, la tortuga guao (Staurotypus triporcatus) se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de Amenazada.

El tráfico ilegal de esta especie está penado por las leyes mexicanas con una multa de 30 a 30 mil días de salario mínimo, además de una pena de cárcel de hasta nueve años de prisión, al tratarse de un delito grave.