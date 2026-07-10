Afirma Chávez que irá con Morena por gubernatura

Andrea Chávez, también aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, dijo que “le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, luego de que este miércoles en una asamblea informativa, Arturo Escobar, integrante de la dirigencia del PVEM, hiciera público su respaldo al aspirante Cruz Pérez Cuéllar, y condicionaron a que si no era él el coordinador de la 4T en esta entidad, el Verde no iría en alianza con Morena.

Convicción política

En ese sentido, Andrea Chávez subrayó que su convicción política siempre ha estado en Morena, el movimiento que la vio nacer y en el que ha construido toda su trayectoria pública.

En un boletín oficial, aseguró que ha sido únicamente militante de Morena, además de desempeñarse como dirigente y vocera del partido, por lo que reiteró que su lealtad está con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llevó a la presidencia a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Encuestas la ubican al frente

La morenista afirmó que enfrenta este proceso con absoluta serenidad y confianza, respaldada por el trabajo realizado y por el reconocimiento ciudadano que se refleja en todas las encuestas, las cuales la ubican al frente de las preferencias rumbo a la definición de la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

Chávez Treviño aseguró que respeta plenamente las decisiones que toma cada partido político y reconoció el derecho que tienen de respaldar a los perfiles que consideren más afines a su proyecto.