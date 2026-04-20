Afirma Trump que EUA interceptó buque iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

“Hoy (domingo), un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, informó en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense.

Trump añadió que un destructor de la Armada la detuvo en seco “abriendo un agujero en la sala de máquinas”, y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

Irán promete respuesta inmediata tras incautación

Por lo anterior, el ejército iraní prometió una respuesta rápida a la incautación de buque iraní por parte de Estados Unidos.

El cuartel general militar afirmó que el ataque y el posterior abordaje del barco constituían una violación del alto el fuego y lo denunció como piratería, según informó la emisora estatal iraní.