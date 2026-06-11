Agiliza gobierno trámites para facilitar inversión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones servirá para fomentar aquellas que son mayores a los dos mil millones de pesos (mdp), para que empresas medianas resuelvan sus trámites en máximo 60 días y así digitalizar las resoluciones y evitar casos de corrupción en la materia.

“Cuando platicamos con empresarios, medianos, grandes y les preguntas qué es lo que si pidieras algo al gobierno, ¿qué le pedirías? Y siempre nos dicen rapidez en abrir un negocio (...) Al digitalizar se hace mucho más rápido, ahí subes todos tus papeles y es obligación de los gobiernos certificar que esos papeles son reales, porque los emite el propio gobierno. El objetivo es que en 60 días máximo tengan todos sus permisos, desde los municipales hasta el federal”, expresó.

La mandataria informó que próximamente, pequeños empresarios también podrán acceder a estas facilidades y obtener sus permisos en 24 horas. Señaló que hay sectores que requieren más tiempo, por ejemplo, la minería requiere más análisis, porque los impactos ambientales pueden ser muy graves.

“Esos sectores, por lo pronto no entran a esta ventanilla. Prácticamente la minería es la única que queda fuera”, dijo.

El objetivo es eliminar la corrupción, digitalizar y agilizar trámites

Además, puntualizó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones tiene por objetivo eliminar la corrupción, impulsar la digitalización y agilizar la resolución de trámites en un máximo de 30 días, en un primer momento, para proyectos de más de dos mil millones de pesos (mdp) y después disminuirá el monto para atender a empresas medianas.

Así también, la mandataria destacó la reducción de trámites en el proceso de incorporación de medicinas e insumos médicos al mercado, vigilados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Se redujeron de manera muy importante los trámites y ya había iniciado con el presidente López Obrador, una reducción o una eliminación de la corrupción en esta institución y seguimos en ese proceso, mientras menos trámites, también va a ser más fácil obtener el registro y al mismo tiempo proteger la salud y eliminar la corrupción”, aseguró la mandataria.

México, uno de los pocos países del mundo con una oficina de esta naturaleza: Ebrard

Durante la conferencia de este miércoles 10 de junio, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), señaló que México es uno de los pocos países del mundo con una oficina de esta naturaleza, adscrita a la presidencia de la República y ya instalada para que el gobierno federal facilite y acelere las inversiones en curso.

“Estamos compitiendo con otros países y la creación de nuestra oficina llama mucho la atención. Tengo muchas llamadas de varios países del mundo, Estados Unidos, de Nueva York, pero también de la Unión Europea, en Asia, Japón, Corea del Sur, porque casi no existe ningún país”, señaló el secretario.

Además, la mandataria federal celebró que bajó la inflación el martes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sheinbaum Pardo aseguró que hay certeza en inversiones y habrá más.

“Entonces, es parte de la confianza que hay en México, la certeza jurídica y va a haber más inversión. Como lo dije, este segundo semestre que viene va a ser muy bueno para el país”, agregó Sheinbaum Pardo.

Claudia defiende a “La Niña Futbolista” de críticas

Y ante las críticas y memes por la interpretación de “La Niña Futbolista” por Julieta Venegas presentada en la mañanera del 29 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que nunca pretendió ser la canción oficial para la Copa Mundial de Futbol 2026, como señalan usuarios de redes sociales.

“Obviamente está dedicada, obviamente a las niñas que juegan futbol. Y la pusimos ese día, porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial”, precisó durante la conferencia de este miércoles 10 de junio.