Agreden a reportero durante transmisión en vivo

El reportero de Tele Saltillo en Coahuila, Jerson Cardozo, fue agredido este lunes mientras estaba en una cobertura informativa de una volcadura y hacía una transmisión en vivo.

La Red de Periodistas de Coahuila condenó la agresión y exigió a las autoridades una investigación inmediata para deslindar las responsabilidades y se sancione a los agresores.

Fue alrededor de las seis de la mañana cuando el reportero acudió al lugar de una volcadura. Las personas que participaron en el accidente se tornaron violentos por la cobertura de Cardozo y atacaron físicamente al periodista mientras realizaba su trabajo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que turnó la denuncia a la Unidad de Asuntos Internos para que cite al o los elementos que estaban presentes y se tomen las medidas correspondientes.

La Comisaría giró instrucciones a la Unidad de Atención a Víctimas para que dé acompañamiento en la ruta de denuncia al reportero y aseguró que se iniciaron las investigaciones para ubicar y detener a los probables responsables de la agresión.