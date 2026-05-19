Agresión armada a centro islámico deja cinco muertos

Al menos cinco muertos, entre ellos dos atacantes y un guardia de seguridad, murieron el lunes durante un ataque armado a un complejo de mezquitas en California, EE. UU., luego de que un gran número de vehículos de emergencia rodearan el extenso Centro Islámico de San Diego.

Imágenes aéreas desde un helicóptero mostraron a equipos de respuesta armada reunidos frente a un edificio, con una persona no identificada tendida en un charco de sangre.

Un guardia de seguridad había muerto, citando a un funcionario de la mezquita y luego se informó de los dos atacantes muertos.

La policía llegó al Centro Islámico de San Diego cuatro minutos después de la primera llamada de emergencia. Más adelante, los agentes fueron alertados por disparos a pocas cuadras de distancia. Los dos atacantes fueron encontrados muertos en un automóvil estacionado cerca.

Según la investigación preliminar, la policía indicó que, al parecer, murieron por heridas de bala autoinfligidas.

“La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada”, declaró la policía de San Diego

El imán Taha Hassane afirmó en un video que hubo algunas víctimas no confirmadas —sin dar detalles—, pero que todos los estudiantes de la escuela del complejo estaban a salvo.

El gobernador del estado, Gavin Newsom, fue informado sobre el aparente ataque, según informó su oficina de prensa, así como el presidente Donald Trump.