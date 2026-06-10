Alerta por aumento de violencia sexual infantil

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas por la asociación Educación con Rumbo, presentaron una campaña nacional de prevención de la violencia y la explotación sexual infantil ante los riesgos que, advirtieron, podrían incrementarse durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Durante una conferencia de prensa, representantes de fundaciones, colectivos y organismos especializados señalaron que el objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la población, fortalecer la prevención y facilitar mecanismos de atención y reporte para proteger a niñas, niños y adolescentes.

La campaña, denominada “Infórmate, Empatiza y Protege”, reúne materiales elaborados por más de 20 organizaciones en una biblioteca digital accesible mediante un código QR, donde se concentran campañas de concientización, guías educativas, herramientas para familias, escuelas, empresas e instituciones, así como rutas de denuncia y atención.

Las organizaciones participantes alertaron que la violencia sexual contra menores continúa siendo una problemática de gran magnitud en el país.