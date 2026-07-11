Alistan debates en nuevo periodo legislativo

En el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el próximo 1.º de septiembre, la Cámara de Diputados legislará en materia de Inteligencia Artificial (IA), agentes encubiertos, fármacos para sobredosis y reclutamiento forzado.

Una vez que termine el Mundial de Futbol, el 19 de julio, el gobierno federal abrirá un debate público y proceso de información sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) y las plataformas digitales.

Analizarán IA

El objetivo central es analizar el control, los riesgos y los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA), además del impacto de las redes sociales en la salud mental y la adicción digital en niñas, niños y adolescentes, detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Otro tema que abordarán los diputados federales será legalizar la figura del agente encubierto en investigaciones de carácter administrativos, así como mecanismos para fortalecer dichas investigaciones; iniciativa que forma parte de un paquete de reformas que trabaja desde febrero la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y presentará en el próximo periodo de sesiones.

Ley de Salud

También discutirán y, en su caso, aprobarán una reforma a la Ley General de Salud, para establecer usos terapéuticos de fármacos, en casos de sobredosis por sustancias psicotrópicas.

Asimismo, discutirán el Paquete Económico 2027, que por mandato constitucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como límite el 8 de septiembre para entregar al Congreso.

Entre otros temas contemplados para el próximo periodo, están: una iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para regular a las aseguradoras y evitar los abusos hacia el usuario; el combate al reclutamiento forzado; extender los periodos de lactancia permitidos en el trabajo.

Y dos reformas enviadas por el ejecutivo federal, para modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet; y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.