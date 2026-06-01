Alistan declaratoria de constitucionalidad al PJ

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en la Sesión de la Comisión Permanente prevista para hoy lunes se emitirán las declaratorias de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y la relacionada con la incorporación de una nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera.

En redes sociales, recordó que en el periodo extraordinario de sesiones se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Constitución para posponer de 2027 a 2028 la próxima elección judicial.

Además, el pleno dio su respaldo a una adición al artículo 41 constitucional que tiene el propósito de incluir como causal de nulidad electoral la injerencia extranjera en los procesos electorales de nuestro país.

Los dos proyectos ya fueron aprobados por la mayoría de los congresos estatales, por lo que hoy se emitirán las declaratorias de constitucionalidad correspondientes y se remitirán Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Castillo Juárez adelantó que durante la sesión se informará al pleno de la Comisión Permanente en torno a la recepción de dos nuevas iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum.

Reformas

La primera propone reformar y adicionar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de Internet, proyecto que será turnado para su análisis a la Cámara de Diputados.

La segunda iniciativa plantea reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, propuesta que será remitida a la Cámara de Senadores para su estudio y dictaminación.

La presidenta de la Mesa Directiva dio a conocer que además la Comisión Permanente recibirá el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Estados Unidos.

Este órgano del Congreso de la Unión recibirá también diversos nombramientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviados por la titular del Ejecutivo federal, entre ellos el de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte; Pedro Blanco Pérez, como embajador de México en la India, y Alicia Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos.

Finalmente, destacó que por primera vez una persona hablante de lengua indígena participará en una sesión de la Comisión Permanente para dirigir un mensaje en su lengua materna ante el pleno.