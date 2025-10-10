Alistan laboratorios para frenar huachicol fiscal

El almirante retirado Fernando Angli Rodríguez, director general de operación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dijo que ya se alistan 14 laboratorios para analizar hidrocarburos y así evitar más huachicol fiscal.

“Son 14 laboratorios, siete van a operar en las aduanas fronterizas y siete van a van a operar en las aduanas marítimas y con esto se busca hacer laboratorios exclusivos para hidrocarburos para poder determinar qué tipo de hidrocarburos es”, dijo en el marco del XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros.

Además, el funcionario aseguró que desde que llegó a la agencia, entre abril y mayo, no ha habido problemas por la situación del huachicol fiscal.

“Creo que todo eso va a funcionar muy bien”, señaló en el Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

El funcionario también subrayó que han aumentado los niveles de análisis en la contratación de personal para evitar la filtración de información desde dentro de la Agencia.

“Ya no contratamos a nadie que no sea profesionista o que no tenga nivel licenciatura. A nadie”, señaló el funcionario.

Además, explicó que en la actualidad los análisis del hidrocarburo de los barcos se realiza desde los puertos hasta los laboratorios de la CDMX, lo que tarda 24 horas.

Mientras se determina si el producto es el que se indica, respecto a lo que se quiere importar, los barcos esperan en los puertos.

Huachicol fiscal

En la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se explica que para que el huachicol fiscal haya ingresado al país se necesitó que el Laboratorio Central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), bajo la dirección de mandos navales, certificara como aceite lo que en realidad era gasolina.

Y es que resulta que el huachicol fiscal consiste en la importación de gasolina mediante una fracción arancelaria distinta, como aceite para no pagar impuestos respectivos.

En las averiguaciones de la FGR, diversos buques introdujeron millones de litros de combustible ilegal a través de las Aduanas de Altamira y Tampico, supuestamente con la colaboración de altos mandos de la Marina.

Estos cargamentos fueron autorizados gracias al aval de las oficinas centrales de la ANAM, ubicadas en la CDMX, donde se encuentran los laboratorios.

De acuerdo con una investigación de la FGR en contra de los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, oficiales de la Armada señalados como líderes del contrabando de combustible, los laboratorios de la ANAM clasificaron como aceite diésel la carga de 30 embarcaciones que en realidad transportaban gasolina.