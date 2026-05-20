Alistan recepción de delegación europea

El canciller Roberto Velasco expuso que el próximo viernes 22 de mayo se firmará el Acuerdo Global Modernizado de México con la Unión Europea, además que se prepara una recepción de altísimo nivel ante la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europea, António Costa.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó también la visita de Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, y Maros Sefcovic, comisario de Comercio.

Velasco indicó que desde el 21 de mayo se espera que tengan una agenda “muy diversa” con reuniones con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recorridos por el Bosque de Chapultepec, visitas a empresas europeas, reuniones bilaterales, actividades culturales y encuentros con jóvenes y mujeres indígenas, entre otras actividades.

Para el 22 de mayo se tiene programada una ceremonia oficial de bienvenida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, una reunión bilateral de líderes, reuniones de trabajo con comitivas, reunión con empresarios, una conferencia de prensa y la firma del Acuerdo Global Modernizado.